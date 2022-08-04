Для продажу Forbes новому власнику залучили американську корпорацію Citigroup. Видання планують реалізувати за ціною на рівні 630 мільйонів доларів – саме так оцінили журнал у 2021 році, коли йшлося про намір Forbes вийти на фондовий ринок.

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Журнал Forbes планують продати

Протягом останніх тижнів медійні компанії отримали пропозицію щодо придбання Forbes з документом про фінансові показники журналу, які підготували фахівці Citigroup. Одним із потенційних покупців може стати Yahoo. Наразі незрозуміло, на яку суму можуть претендувати власники Forbes.

Про усе це повідомляють особи, які обізнані з питанням на умовах анонімності. Згідно з документами, видання Forbes продемонстрував наступні фінансові показники у 2021 році:

більше ніж 200 мільйонів доларів у вигляді доходів;

у вигляді доходів; понад 40 мільйонів прибутку.

Довідка! Журнал Forbes існує на медійному ринку з 1917 року й найбільше відомий у світі своїми рейтингами про найзаможніших людей світу у різних варіаціях. До 2014 року видання належало сім`ї Forbes, але потім істотну частку акцій викупила компанія Integrated Whale Media Investments.

Вихід Forbes на біржу

Авторитетне видання раніше повідомляло про плани вийти на біржу завдяки SPAC-об'єднанню з Magnum Opus. Одним зі спонсорів цього процесу була гонконзька компанія L2 Capital. У травні цього року у Forbes відмовилися від цього плану через втрату інтересу зі сторони інвесторів щодо сценарію зі SPAC. Цей інструмент до цього був дуже популярним на ринку.

Цю угоду прагнули завершити наприкінці 2021 року або у першому кварталі 2022 року. Водночас фірма GSV працювала над інвестиційним варіантом. Тоді йшлося про угоду щодо купівлі Forbes Media за ціною у розмірі 620 мільйонів доларів.

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