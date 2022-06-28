В інвестиційному банку Goldman Sachs вважають, що зараз саме час інвестувати в енергоносії, оскільки далі ціни скоріш за все ростимуть.

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Скільки коштує нафта

Рівно 2 тижні тому нафта марки Brent коштувала 125,95 долара за барель. Ціна опустилася на 7% і коштує 117,15 долара.

Вартість американської нафти марки WTI також втратила близько 10% за аналогічний період і коштує 111,47 долара за барель, за даними Yahoo!Finance.

В основі нашого "бичачого" прогнозу щодо енергетичного сектору і ринку сировинних товарів лежить теза про недоінвестування, і сьогодні вона більш актуальна, ніж два чи три тижні тому. Інвестиції продовжують залишати цей сектор саме в той час, коли вони повинні тут з'являтися,

– сказав аналітик Goldman Sachs Джефф Каррі в коментарі CNBC.

Він переконаний, що в міру відновлення світової економіки ціни на нафту Brent сягнуть 140 доларів за барель. Причому це відбудеться вже цього літа. Відповідно може подорожчати пальне на АЗС по всьому світі, в тому числі й в Україні.

Чому ціни на нафту зараз впали

Незначне падіння цін на нафту пов'язане з побоюванням інвесторів щодо початку рецесії, оскільки темпи розвитку економіки починають сповільнюватися, а центробанки все агресивніше підвищують відсоткові ставки. В таких умовах зазвичай попит на нафту падає, а за ним і ціна.

І справді, в Goldman Sachs визнають, що за умов рецесії попит на нафту і справді впаде. Але економіка світу ще не дійшла до цього стану, зазначають в банку.

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