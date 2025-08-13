На скільки критичне перевиробництво нафти у світі?

Згідно з щомісячним звітом агентства, запаси нафти будуть зростати в середньому на 2,96 мійльона барелів на добу. Це швидше, ніж у пікові періоди пандемічного 2020 року, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Найбільша нафтова компанія Індії стрімко втрачає прибуток

Як зазначаться, світовий попит на нафту у 2025-2026 роках збільшується менш ніж удвічі порівняно зі зростанням у 2023 році. Пропозиція нафти при цьому зростає прискореними темпами.

Чому прискорюється видобуток нафти?

Коаліція ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією активніше відновлює видобуток, а прогноз щодо видобутку за межами альянсу на 2026 рік був трохи підвищений – головним чином через збільшення виробництва в Північної та Південної Америці.

Баланс на нафтовому ринку виглядає все більш роздутим, оскільки очікуваний обсяг постачань до кінця року та у 2026 році істотно перевищить попит. Очевидно, що для відновлення рівноваги на ринку будуть потрібні заходи,

– зазначили в МЕА.

Ціни на нафту цього року знизилися приблизно на 12%, до рівня близько 66 доларів за барель. Це сталося через зростання постачань як від ОПЕК+, так і від її конкурентів, а також через побоювання, що торгова політика президента США Дональда Трампа сповільнить світове економічне зростання.

Чим загрожує надлишок нафти?

Як зазначається, падіння цін дає тимчасове полегшення споживачам після багатьох років інфляції та грає на руку Трампу, який виступає за здешевлення палива. Водночас воно створює фінансові ризики для нафтовидобувних компаній і країн-експортерів.

Важливо! Сезонно високий літній попит на паливо поки підтримує ринок, проте дані МЕА показують, що надлишок пропозиції вже близький. У червні світові запаси нафти досягли 46-місячного максимуму.

У 2025 році світове споживання нафти зросте всього на 680 тисяч барелів на добу – це найслабше зростання з 2019 року, чому сприяє млявий попит у Китаї, Індії та Бразилії. До 2026 року показник, за оцінками, збільшиться на 700 тисяч барелів на день.

Примітно! МЕА прогнозує, що до кінця десятиліття світовий попит перестане зростати, оскільки все більше країн відмовлятимуться від викопного палива на користь електромобілів.

На тлі зростання конкуренції з боку інших виробників ОПЕК і її партнери вживають заходів для зміцнення своєї частки на світовому ринку. Прогноз щодо зростання постачань з країн поза ОПЕК+ на 2026 рік було підвищено на 100 тисяч барелів на добу – до 1 мільйона.

Хто видобуває найбільше нафти?

В останні місяці Саудівська Аравія очолила прискорене відновлення видобутку, а в серпні було схвалено додаткове збільшення, що поверне обсяги видобутку країни у 2,2 мільйона барелів на добу.

Об'єднані Арабські Емірати також збільшили видобуток до 3,5 мільйона барелів на добу, що стало новим рекордом і значно перевищило встановлену для них квоту ОПЕК+.