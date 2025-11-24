Чому Росія отримує менші доходи від нафти та газу?
Санкції вплинули на те, що Росія отримує відчутно менші доходи від нафти та газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Згідно з підрахунками, ситуація виглядатиме так:
- імовірно, за підсумками листопада, у російський бюджет від продажу нафти та газу надійде – 520 мільярдів рублів, що на 7,4% менше ніж торік;
- з січня по листопад російський бюджет отримає орієнтовно – 8 трильйонів рублів нафтогазових доходів. Це на 22% менше ніж за аналогічний період торік.
Окрім санкцій, на нафтогазові доходи також вплинули:
- падіння ціни на нафту;
- зміцнення рубля.
Згідно з розрахунками Reuters, ціна російської нафти для цілей оподаткування знизилася у січні – листопаді до 57,3 долара за барель порівняно з 68,3 доларами за аналогічний період минулого року. Водночас рубль зміцнився до 81,1 за долар з 91,7 у січні – листопаді 2024 року,
– повідомляє видання.
Цікаво! Як повідомляє Trading Economics, російська нафта Urals сьогодні коштує – 52,81 долара за барель.
Що відбувається в російській економіці зараз?
Ситуація в російській економіці відчутно погіршилась. Зокрема, на фоні затяжної війни. Кремль вимушений шукати шляхи для забезпечення армії. Паралельно з цим, зростає дефіцит російського бюджету, який за підсумками року може сягнути – 5,7 трильйона рублів, повідомляє "The Moscow Times".
Російський нафтовий гігант – "Газпром" готується продати один з найбільших нафтохімічних комплексів Росії. Таким чином компанія хоче покрити хоч частину від збитків. Річ у тім, що "Газпром" втратив європейську частину ринку.