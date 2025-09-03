Яка нова цінова стеля на російську нафту?

Тепер гранична ціна на російську нафту складає – 47,6 долара. Раніше вона сягала – 60 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

Зверніть увагу! Цим пакетом санкцій ЄС також затвердив автоматичний перегляд граничної ціни на російську нафту. Вартість має бути на 15% нижче ринкової (в розрахунку за останні 10 тижнів).

До вказаних обмежень на ціну російської нафти також доєдналися:

Велика Британія;

Канада;

Швейцарія.

Новий ліміт набирає чинності сьогодні – 3 вересня. А наступний перегляд цінової "стелі" для нафти буде 15 січня 2026 року.

Для нафтопродуктів гранична ціна буде незмінна:

для важких нафтопродуктів – 45 доларів за барель;

легких – 100 доларів за барель.

Для яких угод діє нова ціна на нафту? Нова цінова стеля діятиме для угод, що укладені після 20 липня (моменту прийняття санкцій). За старими контрактами поки що збережеться ціна 60 доларів за барель.

Що відбувається зараз з російською нафтою?