Що відомо про імпорт російської нафти?

Турецькі нафтопереробні заводи перейшли на альтернативні марки нафти, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Поставки Urals до Туреччини скоротилися на 100 000 барелів на добу порівняно з жовтнем. А загальний обсяг імпорту в минулому місяці знизився до близько 200 000 барелів на добу, як показують дані Kpler і LSEG.

Туреччина стала одним з найбільших покупців російської нафти з 2022 року, коли європейські покупці припинили закупівлі. І з того часу країна посідає друге місце у цьому списку після Індії – основного експортного сорту Росії.

Зниження ж пов'язане з тим, що санкції США проти російських гігантів "Лукойл" і "Роснєфть" звузили коло постачальників, з якими можуть працювати турецькі нафтопереробні заводи. Крім того, запланована Європейським Союзом заборона на закупівлю палива, виробленого з російської нафти, яка має набути чинності наприкінці січня 2026 року, спонукає турецькі компанії диверсифікувати свою сировину.

Згідно з даними Kpler, у зв'язку зі скороченням поставок нафти марки Urals Туреччина збільшила імпорт альтернативних марок нафти, зокрема казахстанських CPC Blend і KEBCO та іракської Basrah. CPC Blend, хоча і завантажується з російського порту Южна Озеревка, в основному виробляється казахстанськими компаніями.

Зверніть увагу! Казахстанський обсяг не підпадає під західні енергетичні санкції та обмеження щодо російської нафти.

У листопаді Туреччина імпортувала 105 000 барелів на добу казахстанської суміші CPC Blend. І це є найвищим рівнем такого імпорту з лютого 2024 року, як показують дані Kpler.

Туреччина також імпортувала деякі обсяги російської суміші CPC Blend у 2025 році. Але вже з вересня припинила це робити.

За даними Kpler, у червні імпорт турецькою нафтою Urals досяг багатомісячного максимуму в майже 400 000 барелів на добу.

Однак можливості турецьких нафтопереробних заводів здійснювати альтернативні закупівлі обмежені, оскільки пропозиція нафти, схожої за якістю до Urals, на середземноморському ринку є низькою,

– йдеться у матеріалі.

Зауважте! Ситуація з поставками CPC Blend до Туреччини може ускладнитися через недавній напад на термінал Каспійського трубопровідного консорціуму.

Нагадаємо, що експорт нафти з Казахстану опинився під загрозою. Про це пише Bloomberg.