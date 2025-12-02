Що відомо про постачання сирої нафти з Гаяни до Індії?

Великі танкери для перевезення нафти покинули берег Гаяни ще в кінці листопада, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Важливо! Раніше Індія імпортувала близько 1,7 мільйона барелів російської нафти на день, повідомляє Reuters.

Що ще відомо про ці судна:

кожен з цих танкерів завантажений приблизно на 2 мільйонами барелів нафти;

за планом, досягнути індійського берега ці судна мають у січні.

Зверніть увагу! Починаючи з 2021 року, це перші постачання сирої нафти з Гаяни до Індії.

Судно "Olympic Lion" перевозить вантаж гаянської нафти марки "Золота стріла" до Парадіпа на східному узбережжі Індії, де державна компанія "Індійська нафтова корпорація" експлуатує нафтопереробний завод потужність якого складає – 300 000 барелів на день,

– наголошує видання.

А от судно "Cobalt Nova" перевозить змішаний вантаж. Там є нафта марок:

Liza;

а також – Unity Gold.

Зверніть увагу! Було придбано приблизно по 1 мільйону барелів, кожного з цих сортів.

Імовірно, розвантаження цієї нафти відбудеться уже в Мумбаї або Вішакхапатнамі. Річ у тім, що саме там знаходяться заводи – Hindustan Petroleum.

Що відомо про імпорт нафти Індією зараз?

Індія стала одним з найбільших імпортерів російської нафти. Це відбулося після 2022 року. Річ у тім, що Росія зробила значну знижку для індійських компаній, аби привабити нових покупців, після втрати європейського ринку.

США впровадили санкції проти російської нафти. Йдеться про обмеження для "Роснєфті" та "Лукойла". Хоча відомо стало про ці санкції ще в кінці жовтня, набрали чинності вони 21 листопада.

Зауважте! Індійські покупці вирішили відмовитись від імпорту російської нафти, аби не отримати вторинні санкції США.