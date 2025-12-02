Что известно о схеме России и Вьетнама?

Стало известно о заключении серии межправительственных соглашений между российским там вьетнамским правительствами, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

Пакет документов предусматривает расширение совместной добычи нефти и газа на российской территории и вьетнамском шельфе с участием компаний "Зарубежнефть", "Петровьетнам" и совместного предприятия "Вьетсовпетро",

– отмечает разведка.

Также этими договоренностями предусмотрено, что:

Как вьетнамские, так и российские структуры, получат дополнительные лицензии, чтобы осуществлять разработку новых участков недр в российском Ненецком автономном округе.

Также стороны договорились о продлении сроков действующих лицензий. Они будут действовать до 2050 года.

Соглашения предусматривают и создание дочерних предприятий в других странах. Это нужно для того, чтобы выдавать российскую нефть за вьетнамскую.

Интересно! В этих соглашениях закреплено, что минимальная цена реализации нефти должна составить – 75 долларов за баррель.

Кроме этого, Россия активно вмешивается в другие сферы Вьетнама. Речь идет, например, о:

создании "центра русского языка" на территории Вьетнама;

заключении соглашения о контроле за использованием ПЗРК советского и российского производства (ранее они поступили на вьетнамскую территорию).

Какой ценовой потолок на российскую нефть установлен сейчас?

Еще в июле 2025 года ЕС установил новый ценовой потолок на российскую нефть, сообщает ВРУ. Как изменилось это значение:

ранее ценовой потолок составлял – 60 долларов за баррель;

впоследствии это значение опустилось до – 47,6 долларов.

Обратите внимание! Вступил в силу ценовой потолок 3 сентября 2025 года.

Кроме ЕС, такой же ценовой потолок установили еще несколько стран. В частности, это ограничение поддержали: Канада, Великобритания и Швейцария.

Почему падает цена на российскую нефть?