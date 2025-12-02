Что известно о схеме России и Вьетнама?
Стало известно о заключении серии межправительственных соглашений между российским там вьетнамским правительствами, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
Читайте также Альтернатива российской нефти найдена: танкеры уже направляются к месту назначения
Пакет документов предусматривает расширение совместной добычи нефти и газа на российской территории и вьетнамском шельфе с участием компаний "Зарубежнефть", "Петровьетнам" и совместного предприятия "Вьетсовпетро",
– отмечает разведка.
Также этими договоренностями предусмотрено, что:
- Как вьетнамские, так и российские структуры, получат дополнительные лицензии, чтобы осуществлять разработку новых участков недр в российском Ненецком автономном округе.
- Также стороны договорились о продлении сроков действующих лицензий. Они будут действовать до 2050 года.
- Соглашения предусматривают и создание дочерних предприятий в других странах. Это нужно для того, чтобы выдавать российскую нефть за вьетнамскую.
Интересно! В этих соглашениях закреплено, что минимальная цена реализации нефти должна составить – 75 долларов за баррель.
Кроме этого, Россия активно вмешивается в другие сферы Вьетнама. Речь идет, например, о:
- создании "центра русского языка" на территории Вьетнама;
- заключении соглашения о контроле за использованием ПЗРК советского и российского производства (ранее они поступили на вьетнамскую территорию).
Какой ценовой потолок на российскую нефть установлен сейчас?
Еще в июле 2025 года ЕС установил новый ценовой потолок на российскую нефть, сообщает ВРУ. Как изменилось это значение:
- ранее ценовой потолок составлял – 60 долларов за баррель;
- впоследствии это значение опустилось до – 47,6 долларов.
Обратите внимание! Вступил в силу ценовой потолок 3 сентября 2025 года.
Кроме ЕС, такой же ценовой потолок установили еще несколько стран. В частности, это ограничение поддержали: Канада, Великобритания и Швейцария.
Почему падает цена на российскую нефть?
США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Известно об этих ограничениях стало еще в конце октября. Однако вступили в силу они 21 ноября.
Благодаря этим ограничениям, от российской нефти уже начал отказываться ряд стран. Например, покупатели из Индии.
Доход России от нефти и газа начал снижаться. В ноябре он должен снизиться на 35%. Такому снижению способствует введение санкций.