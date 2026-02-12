Скільки коштує золотий лом сьогодні?

Проба вказує на частку чистого металу у складі сплаву. Визначити цей показник легко.

Читайте також Військові облігації, депозити чи золото: які інвестиції працюють у 2026 році і що дає найбільший дохід

Для цього необхідно пробу розділити на 10. Таким чином ви визначите відсоток.

Розглянемо на прикладі, де виріб має 750 пробу. Вийде, що в його складі – 75% чистого золота та 25% – домішки.

За даними НБУ, сьогодні за золото в ломі, залежно від проби, можна отримати:

за вироби, що мають 333 пробу – 2 293,40 гривні за грам;

375 пробу – 2 582,66 гривні за грам;

500 пробу – 3 443,55 гривні за грам;

583 пробу – 4 015,17 гривні за грам;

585 пробу – 4 028,95 гривні за грам;

750 пробу – 5 165,32 гривні за грам;

900 пробу – 6 198,38 гривні за грам;

999 пробу – 6 880,20 гривні за грам.

Як змінились закупівельні ціни на банківське золото?

Закупівельні ціни на банківське золото були скориговані. Наразі, залежно від якості металу, розцінки такі:

6 956,66 гривні за грам – ціна за банківське золото найвищої категорії;

6 935,79 гривні за грам – вартість металу, який потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості;

6 887,09 гривні за грам – золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, повідомляє НБУ.

Скільки сьогодні коштує золото на світовому ринку?