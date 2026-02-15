Через що можна залишитись без виплат ВПО?

Про те, чому внутрішньо переміщеним особам можуть не виплачувати державну допомогу, йдеться в постанові Кабміну.

Так, за оновленими правилами від 1 липня 2025 року держава проводить щомісячні перевірки осіб ВПО. Якщо громадяни не порушили відповідні вимоги, можуть розраховувати на підтримку держави й у 2026 році:

для дорослих – 2 тисячі гривень на місяць;

для дітей – 3 тисячі гривень на місяць;

для людей з інвалідністю – 3 тисячі гривень на місяць.

Водночас є низка причин, за якими переселенцям можуть відмовити у виплатах:

перебування за кордоном більше ніж 30 днів без поважної причини;

купівля нерухомості чи землі вартістю понад 100 тисяч гривень (окрім державних чи місцевих програм);

купівля нового авто віком до 5 років (винятком є автомобіль, придбаний волонтерами для ЗСУ);

власне житло у безпечному регіоні, де житлова площа перевищує 13,65 квадратного метра на особу;

купівля валюти або банківських металів на суму понад 100 тисяч гривень (винятки для освіти, медицини, соціальних послуг);

наявність депозиту понад 100 тисяч гривень.

Більшість причин мають своє "але". Тобто визначені критерії можуть бути спірними для людей через двоякість.

Що робити, якщо виплати припинили безпідставно?

Водночас для тих, хто вагається, чи виплати припинили правомірно, є можливість звернутися до органів влади.

Важливо! Комунікація з органами влади або відповідними службами допоможе засвідчити факт і отримати пояснення, як діяти в ситуації.

Рекомендовано звертатись до ЦНАПів або органів соцзахисту.

Як діяти, якщо допомога не приходить вчасно?

Факти ICTV пишуть, що всі хто мають право отримувати виплати – обов'язково отримають їх. Проте інколи через технічні проблеми гроші будуть зараховані на картку пізніше звичних термінів.

Зауважте! У подібних ситуаціях, коли виплата затримується на кілька днів – панікувати не варто. Якщо маєте право на допомогу – отримаєте свої гроші, але без прив’язки до термінів.

Якщо ж хочете перевірити, чому кошти "затримуються", треба звертатись до Пенсійного фонду. В Україні це структура, яка відповідає за переважну кількість виплат, передбачених законом.

Зокрема можна зробити наступне:

перевірити кабінет на порталі ПФУ;

звернутися до сервісного центру, зателефонувати на гарячу лінію ПФУ;

перевірити реквізити, документи, строк дії довідок, чи не завершився строк виплат;

за необхідності – аби поновити виплату подати нову заяву.

Яку ще допомогу можуть отримати ВПО та за яких умов?

Переміщені особи, які отримали статус ВПО протягом останніх 3 місяців та живуть у певних областях, зможуть отримати гуманітарну допомогу.

Водночас виплати ВПО можливі лише тоді, коли середньомісячний загальний дохід на людину не перевищує 10 380 гривень.