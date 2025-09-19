Що таке медичне золото?

Медичне золото це високоякісна біжутерія, що не є дорогоцінною, пише 24 Канал.

Читайте також НБУ готується вивести з обігу ще одну монету: що зміниться для українців з 1 жовтня

Зазвичай в основі цього сплаву – нержавіюча сталь. Аби метал мав золотистий колір, його покривають тонким шаром золота. Завдяки цьому, таку біжутерію буває нелегко відрізнити від дорогоцінності.

У чому переваги медичного золота:

стійкість до зовнішнього впливу (у тому числі і перепаду температур);

низька ціна;

гіпоалергенність.

Зверніть увагу! Медичне золото добре підійде людям з чутливою шкірою.

Зауважимо, що медично золото не має проби. Адже ця прикраса не є дорогоцінною. Саме тому дорогі камені, такі як сапфіри чи діаманти не вставляють у прикраси з такого матеріалу.

Що потрібно знати про золото?