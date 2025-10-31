Яка ціна на золото в ломі?

Вартість золота в ломі дещо зросла, порівняно з попередніми днями, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Скільки коштує золотий брухт, залежно від проби:

Виріб, який має 333 пробу, сьогодні має ціну – 1 747,24 гривні за грам

золото 375 проби – 1 967,62 гривні за грам;

500 проби – 2 623,49 гривні за грам;

583 проби – 3 058,99 гривні за грам;

585 проби – 3 069,48 гривні за грам;

750 проби – 3 935,24 гривні за грам;

900 проби – 4 722,28 гривні за грам;

999 проби – 5 241,73 гривні за грам.

Зверніть увагу! Проба вказує на частку чистого золота у сплаві. Наприклад, якщо на виробі написано 333, там – 33,3% цього металу, усе інше – домішки.

Які ціни на золота зараз?