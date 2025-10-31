Яка ціна на золото в ломі?
Вартість золота в ломі дещо зросла, порівняно з попередніми днями, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Такого не було з 2022 року: Росія різко скоротила експорт нафтопродуктів
Скільки коштує золотий брухт, залежно від проби:
- Виріб, який має 333 пробу, сьогодні має ціну – 1 747,24 гривні за грам
- золото 375 проби – 1 967,62 гривні за грам;
- 500 проби – 2 623,49 гривні за грам;
- 583 проби – 3 058,99 гривні за грам;
- 585 проби – 3 069,48 гривні за грам;
- 750 проби – 3 935,24 гривні за грам;
- 900 проби – 4 722,28 гривні за грам;
- 999 проби – 5 241,73 гривні за грам.
Зверніть увагу! Проба вказує на частку чистого золота у сплаві. Наприклад, якщо на виробі написано 333, там – 33,3% цього металу, усе інше – домішки.
Які ціни на золота зараз?
НБУ змінив закупівельні ціни і на банківські метали. Найчистіший має ціну – 5 299,98 гривні за грам. А от той, який потребує доведення їх визнаними виробниками до стандартів якості – 5 284,08 гривні за грам.
Ціна золота за унцію перевищила 4 тисячі доларів. За теперішню сесію вона дещо впала. Зараз одна унція коштує – 4 009,24 долара.