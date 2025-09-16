Яка зараз ціна унції золота?
Протягом сесії золото сягнуло рекордного максимуму – 3 689,27 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зверніть увагу! Станом на 7 ранку, золото сягнуло – 3 683,28 долара за унцію.
У кривій ставок закладено багато "голубиної" поблажливості, і якщо ФРС не підтримає це у своїх рекомендаціях та прогнозах, це може призвести до того, що ціни на золото потраплять у "повітряну кишеню",
– сказав аналітик Capital.com Кайл Родда.
Разом з цим аналітик наголошує, що, якщо ФРС підтримає ринкове ціноутворення, це може стимулювати золото до ще більшого подорожчання. Імовірно тоді цей метал сягне – 3 700 доларів.
Важливо! Ще в понеділок Трамп закликав голову ФРС Джерома Павелла впровадити більше зниження базових процентних ставок. Зауважимо, що зараз трейдери очікують гарантоване падіння цього показника на 25 базисних пунктів. Також є імовірність його зниження і на 50 базисних пунктів.
Як змінилась ціна золота у вересні?
1 вересня ціна банківського золота складала – 4 485,28 гривні за грам. А вже через тиждень – 8 вересня цей метал сягнув нового рекордного значення, подорожчавши до – 4 658,50 гривень.
Ще через тиждень – 15 вересня, золото сягнуло нової граничної ціни. Вчора вартість цього банківського металу складала 4 793,06 гривні за грам.
На вартість золота впливає ситуація з ФРС. Зокрема, йдеться про спроби Трампа звільнити члена ради керівництва цієї організації – Лізу Кук.