Яка зараз ціна унції золота?

Протягом сесії золото сягнуло рекордного максимуму – 3 689,27 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Станом на 7 ранку, золото сягнуло – 3 683,28 долара за унцію.

У кривій ставок закладено багато "голубиної" поблажливості, і якщо ФРС не підтримає це у своїх рекомендаціях та прогнозах, це може призвести до того, що ціни на золото потраплять у "повітряну кишеню",

– сказав аналітик Capital.com Кайл Родда.

Разом з цим аналітик наголошує, що, якщо ФРС підтримає ринкове ціноутворення, це може стимулювати золото до ще більшого подорожчання. Імовірно тоді цей метал сягне – 3 700 доларів.

Важливо! Ще в понеділок Трамп закликав голову ФРС Джерома Павелла впровадити більше зниження базових процентних ставок. Зауважимо, що зараз трейдери очікують гарантоване падіння цього показника на 25 базисних пунктів. Також є імовірність його зниження і на 50 базисних пунктів.

Як змінилась ціна золота у вересні?