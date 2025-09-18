Чому НБУ хоче вивести 10 копійок з обігу?
Виведення 10 копійок також допоможе скоротити витрати учасники готівкового обігу, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Зараз у готівковому обігу перебуває загалом 5,5 мільярдів штук розмінних монет:
- 4,1 мільярда з них – мають номінал 10 копійок;
- 1,4 мільярда – 50 копійок.
Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги,
– зазначає НБУ.
Поступове вилучення розпочнеться з 1 жовтня 2025 року. Відповідно, має відбутися і скасування карбування монети номіналом 10 копійок.
Зауважимо, що ці копійки надалі перебуватимуть в обігу. Вилучення здійснюватиметься, коли монети потраплятимуть у банк.
Зверніть увагу! Аби розрахунки здійснювались без 10 копійок, буде застосовуватись правило заокруглення.
Як правильно заокруглювати гроші / Інфографіка НБУ
Які ще купюри виводять з обігу?
Усі долари, які зараз перебувають в обігу, є чинним платіжним засобом. Тобто їх можна використовувати для розрахунків.
Євросоюз виводить з обігу банкноту 500 євро. Її вирішили "прибрати" через велику кількість підробок.
Зауважте! Регулятор продовжує виводити деякі гривневі банкноти та копійки з обігу. Таким чином НБУ здійснює оптимізацію і покращує гроші через оновлений захист.