Что такое медицинское золото?
Медицинское золото это высококачественная бижутерия, не являющаяся драгоценной, пишет 24 Канал.
Читайте также НБУ готовится вывести из обращения еще одну монету: что изменится для украинцев с 1 октября
Обычно в основе этого сплава – нержавеющая сталь. Чтобы металл имел золотистый цвет, его покрывают тонким слоем золота. Благодаря этому, такую бижутерию бывает нелегко отличить от драгоценности.
В чем преимущества медицинского золота:
- устойчивость к внешнему воздействию (в том числе и перепаду температур);
- низкая цена;
- гипоаллергенность.
Обратите внимание! Медицинское золото хорошо подойдет людям с чувствительной кожей.
Заметим, что медицинское золото не имеет пробы. Ведь это украшение не является драгоценным. Именно поэтому дорогие камни, такие как сапфиры или бриллианты не вставляют в украшения из такого материала.
Что нужно знать о золоте?
16 сентября стоимость золота установила новый рекорд. Цена этого металла достигла – 3 689,27 доллара за унцию.
Для сравнения, 9 сентября 1 унция золота достигала, рекордного на тот момент значения – 3 659 долларов. Этот металл продолжает дорожать.
За 2025 год стоимость золота выросла почти на 40%. Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание этого металла.