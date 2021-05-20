Масштабний обвал біткойна: який алгоритм дій обрав Ілон Маск

20 травня 2021 , 07:00
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Джерело:

Independent

Підприємець та мільярдер Ілон Маск має неабиякий вплив на ринок криптовалюти. Його твіти неодноразово змінювали ситуацію у світі цифрових валют. Тож, зараз головне питання – що буде робити Маск на фоні падіння біткойна.

Найпопулярніша криптовалюта у світі обвалилася нижче 31 тисячі доларів. Біткойн опустився нижче 40 тисяч доларів вперше з лютого.

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Плани Ілона Маска щодо біткойна 

Як завжди засновник Tesla Ілон Маск відреагував на обвал біткойна через твіттер. У новому пості він вставив два емодзі – "алмаз" і "руки". На слензі прихильників цифрової валюти це означає, що Tesla не буде продавати свій портфель біткойнів попри нестабільну ситуацію. 

Ринок відреагував майже миттєво. CoinDesk інформує, що вартість біткойна зросла до 38 тисяч доларів.

Вартість біткойна почала зростати / Інфографіка CoinDesk

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Автор: Віта Свірневська