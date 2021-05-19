Тенденція на зниження тримається на ринку нафти другий день поспіль. На вартість чорного золота впливають спекуляції щодо інфляції та можливість відновлення постачання цінної сировини з Ірану.

Зверніть увагу Біткойн може перетнути позначку у 250 тисяч доларів: що стане його "ракетним паливом"

Ціни на нафту падають

Нафта WTI впала в ціні на 73 центи або 1,1%. У вівторок вартість цієї марки нафти знизилася на 1,2%. На відкритті торгів вартість сировини коливалася на рівні 64,76 долара за барель. Нафта марки Brent теж втратила 73 центи або 1,1%, а днем раніше – ще 1,1%. Ціна чорного золото еталонної марки зупинилася на рівні 67,98 долара за барель.

Ціна на нафту Brent падає / Інфографіка CNBC

Фактори впливу

Старший економіст Westpac Джастін Смірк заявив, що зараз на ринку триває масштабна безризикова гра, оскільки після падіння цін на нафту та обвалу фондових ринків інвестори продають спекулятивні активи. За його словами, чутки щодо того, що Федеральна резервна система підвищить ставки на фоні зростання інфляції вплинули на перспективи росту, а ті своєю чергою – на попит на нафту.

Смірк наголосив, що ФРС рішуче налаштована втримати ставки на низькому рівні, проте ринок уже вибухнув спекуляціями що першого кроку. Федеральна резервна система США переконує, що процентні ставки залишаться на поточному рівні до 2023 року. Хоча ф'ючерсні ринки демонструють, що інвестори очікують підняття ставок ще до вересня 2022 року.

До теми Нафтова пастка: авіакомпанії відмовляються від багаторічної торгової стратегії

Ще одним фактором тиску є прогрес у переговорах між Вашингтоном та Тегераном щодо відновлення угоди про обмеження ядерної програми Ірану. У разі досягнення компромісу США можуть зняти санкційні обмеження з Ірану, що призведе до відновлення постачання нафти з країни.

У випадку найпесимістичнішого сценарію для цін на нафту, приблизно 1,5% світових обсягів постачання нафти може бути додано до мережі менше, ніж за 6 місяців. Ми думаємо, що будь-яке збільшення обсягів постачання іранської нафти, найімовірніше, буде відбуватися поступово,

– зазначив аналітик Commonwealth Bank Вівек Дхар

Запаси нафти

Наразі увага інвесторів прикута до даних Управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA) щодо запасів чорного золото. Обсяги резервів нафти безпосередньо впливають на ланцюжок ціноутворення.

За даними Американського інституту нафти, запаси сирої нафти за останні сім днів збільшилися на 620 тисяч барелів. Тоді як запаси пального скоротилися:

бензину – на 2,8 мільйона барелів,

барелів, дистилятів – на 2,6 мільйона барелів.

Як вкладати кошти в такі активи як золото, нафту, акції міжнародних компаній і контролювати свої інвестиції? Дізнайтеся, замовивши безкоштовну консультацію експертів Forex Club.