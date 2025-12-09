Яка закупівельна ціна на золото в ломі?
Першочергово вартість лому визначає проба, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ
Важливо! Проба показує частку чистого золота у сплаві. Аби зрозуміти, який там відсоток, потрібно вказане на виробі значення розділити на 10. Розглянемо на прикладі: якщо на прикрасі написано 585, там – 58,5% золота.
8 грудня, регулятор встановив такі ціни:
- для виробів, що мають 333 пробу – 1 865,82 гривні за грам;
- 375 пробу, ціна – 2 101,15 гривні за грам;
- 500 пробу – 2 801,53 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 266,58 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 277,79 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 202,30 гривні за грам;
- 900 пробу – 5 042,75 гривні за грам;
- 999 пробу – 5 597,46 гривні за грам.
За скільки можна здати банківське золото зараз?
Нацбанк відкоригував закупівельні ціни на банківське золото. Станом на 8 грудня вони були такі:
- ціна 5 659,66 гривні за грам – встановлена за банківське золото найвищої категорії;
- 5 642,68 гривні за грам – стільки коштує золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості;
- 5 603,06 гривень за грам – метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів.
Що відбувається з ціною на золото зараз?
8 грудня золото дещо подорожчало. Воно зросло в ціні на 0,4%, сягнувши 4 214,41 долара за унцію. Подорожчанню цього металу сприяли очікування зниження ставки ФРС та слабкий долар.
У 2025 році золото зросло в ціні на майже 60%. Пікова вартість цього металу була встановлена 20 жовтня. Тоді золото коштувало – 4 381,21 долара за унцію.