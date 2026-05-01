Скільки золота продав російський Центробанк?
Як показує статистика, у I кварталі 2026 року російський Центробанк реалізував майже 21,8 тонни золота з резервів, повідомляє СЗРУ.
Для розуміння, через це запас країни скоротився до 2 305 тонн. Кремль активно продовжує реалізовувати вказаний метал, аби перекрити значний бюджетний дефіцит.
За поточних темпів: близько 7 тонн на місяць, у 2026 році Росія може продати від 80 до 90 тонн золота. Бюджетний маневр звужується, а сам факт переходу до продажів фіксує те, про що Москва хотіла б мовчати – фінансова стійкість системи зникла,
– вказує українська розвідка.
Зауважимо, перехід від накопичення до розпродажу стався не так давно. Він розпочався приблизно в листопаді 2025 року.
Тоді російський Центробанк почав реалізовувати золото саме серед внутрішніх покупців:
- банків;
- державних компаній;
- та деяких інвестиційних компаній.
Цікаво, що отримані від реалізації золота кошти, конвертувались не в долари. Переважно вони переводились саме в юані.
На початку 2026 року нафтогазові доходи Росії просіли, тоді як військові та соціальні видатки нікуди не зникли. Зовнішнє боргове фінансування недоступне, внутрішній борг і без того зростає. У цих умовах Кремль робить єдине, що лишилося: тягне з кубишки, яку збирав два десятиліття,
– наголошує розвідка.
Яка ситуація на внутрішньому ринку Росії?
У березні внутрішні торги золотом в Росії сягнули – 42,6 тонни. Для розуміння, це в 3,5 раза більше ніж в аналогічний період 2025, повідомляє The Moscow Times.
Вагома частина цих операцій – своп-угоди. Тобто, золото віддається під заставу для короткострокової ліквідності. Це ще раз підкреслює роль золота, як інструменту для перекриття бюджетного дефіциту.
Як Росія формувала свій золотий запас?
Основний золотий запас Росія формувала з 2002 по 2025 роки. Тоді було закуплено загалом майже – 1 900 тонн. Основні закупки відбувалися саме у російських золотовидобувників.
Найактивніше Росія накопичувала золото у певні проміжки. Перша хвиля фіксувалась саме у 2008 – 2012 роках, тоді було накопичено понад 500 тонн. Масштабно поповнили резерви й у 2014 – 2019 роках – на 1 200 тонн.