Какая закупочная цена на золото в ломе?
Первоначально стоимость лома определяет проба, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ
Важно! Проба показывает долю чистого золота в сплаве. Чтобы понять, какой там процент, нужно указанное на изделии значение разделить на 10. Рассмотрим на примере: если на украшении написано 585, там – 58,5% золота.
8 декабря, регулятор установил такие цены:
- для изделий, имеющих 333 пробу – 1 865,82 гривны за грамм;
- 375 пробу, цена – 2 101,15 гривны за грамм;
- 500 пробу – 2 801,53 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 266,58 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 277,79 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 202,30 гривны за грамм;
- 900 пробу – 5 042,75 гривны за грамм;
- 999 пробу – 5 597,46 гривны за грамм.
За сколько можно сдать банковское золото сейчас?
Нацбанк откорректировал закупочные цены на банковское золото. По состоянию на 8 декабря они были такие:
- цена 5 659,66 гривны за грамм – установлена за банковское золото высшей категории;
- 5 642,68 гривны за грамм – столько стоит золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества;
- 5 603,06 гривен за грамм – металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов.
Что происходит с ценой на золото сейчас?
8 декабря золото несколько подорожало. Оно выросло в цене на 0,4%, достигнув 4 214,41 доллара за унцию. Подорожанию этого металла способствовали ожидания снижения ставки ФРС и слабый доллар.
В 2025 году золото выросло в цене почти на 60%. Пиковая стоимость этого металла была установлена 20 октября. Тогда золото стоило – 4 381,21 доллара за унцию.