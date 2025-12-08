Як змінилась ціна золота 8 грудня?

Спотова вартість золота за сесію зросла на 0,4%. Ціна цього металу сягнула – 4 214,41 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Потрібно розуміти, що золото почуває себе найкраще саме в умовах низьких процентних ставок. Тому, рішення ФРС може стати "подарунком" для металу.

Цікаво! Дані інструменту FedWatch від CME, показали імовірність зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів на рівні – 87%.

Також на ціну золота вплинув долар. Індекс цієї валюти знизився і зараз коливається поблизу місячного мінімуму. Не варто виключати й вплив інших факторів.

Дані минулого тижня показали, що споживчі витрати в США у вересні помірно зросли. Це відображає уповільнення економічного зростання на тлі зростання витрат та слабкості ринку праці, оскільки кількість робочих місць у приватному секторі у листопаді зазнала найбільшого падіння за понад 2,5 роки,

– наголошує видання.

Експерти прогнозують, що золото буде дорожчати наступного року. Імовірно, його ціна за унцію сягне – 4 500 доларів у 2026.

Що відбувається з вартістю срібла зараз?

За сьогодні срібло зросло в ціні на 0,4%. Ціна цього металу за унцію склала – 58,48 долара. В п'ятницю цей метал встановив рекорд – 59,32 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Срібло виграє від того ж фактора, що й золото. Крім того, очікування покращення промислового попиту в результаті монетарних та фіскальних стимулів допомогли сріблу перевершити золото в останні тижні,

– наголосив аналітик UBS Джованні Стауново.

Цьогоріч вартість срібла збільшилась на понад 100%. Цьому, у тому числі, сприяв дефіцит постачань.

Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали 8 грудня?