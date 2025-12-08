Що відомо про позицію та Угорщини та Словаччини?

Річ у тім, що ЄС планує ухвалення плану RePowerEU, повідомляє 24 Канал з посиланням на Петера Сіярто.

Коли це відбудеться, Угорщина та Словаччина хочуть діяти негайно. Окрім спроби досягнути скасувати план, вони вимагатимуть – призупинення дії постанови на час, поки триває судовий розгляд.

Петер Сіярто Міністр закордонних справ Угорщини Ми робимо цей крок, оскільки заборона імпорту російських нафти та газу унеможливить безпечне енергопостачання Угорщини та Словаччини й призведе до різкого зростання цін

Щобільше, Сіярто назвав цей регламент "масштабним юридичним шахрайством". Угорський міністр вважає такі обмеження – санкційним заходом. Тобто, це рішення потребує одностайного схвалення в ЄС.

Зверніть увагу! На думку Сіярто, це рішення ЄС також суперечить договорам союзу. Адже енергетична політика є саме національною компетенцією.

Що відомо про угоду, яку хоче ухвалити ЄС?