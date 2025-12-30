Какая цена золота в ломе сейчас?
Стоимость золота в ломе также зависит от пробы, сообщает 24 Канал.
То есть, доли чистого золота в сплаве. Чтобы определить этот процент, необходимо указанное на изделии значение разделить на 10. Например, если проба 750, там 75% чистого золота, а все остальное – примеси.
Закупочные цены на золотой лом сейчас такие, сообщает НБУ:
- если изделие имеет 333 пробу, цена – 1 990,98 гривны за грамм;
- 375 пробу – 2 242,09 гривны за грамм;
- 500 пробу – 2 989,46 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 485,70 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 497,66 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 484,18 гривны за грамм;
- 900 пробу – 5 381,02 гривны за грамм;
- 999 пробу – 5 972,93 гривны за грамм.
Как изменилась стоимость банковского золота сегодня?
Мировые тенденции повлияли и на стоимость банковского золота. Сегодня они, как сообщает Нацбанк, таковы:
- золото наивысшей категории имеет цену – 6 039,30 гривны за грамм;
- золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 6 021,18 гривны за грамм;
- а золото, не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 978,91 гривны за грамм.
Как менялась цена на золото 29 декабря?
26 декабря – в минувшую пятницу золото установило новый ценовой рекорд. Тогда этот металл достиг – 4 549,71 доллара за унцию.
29 декабря этот металл упал в цене. Его стоимость снизилась на 1,7%. Теперь она составляет – 4 455,34 доллара за унцию. Снижению стоимости золота способствовали "положительные" переговоры между Украиной и США, по миру. То есть, усиление геополитической стабильности.