Какая цена золота в ломе сейчас?

Стоимость золота в ломе также зависит от пробы, сообщает 24 Канал.

То есть, доли чистого золота в сплаве. Чтобы определить этот процент, необходимо указанное на изделии значение разделить на 10. Например, если проба 750, там 75% чистого золота, а все остальное – примеси.

Закупочные цены на золотой лом сейчас такие, сообщает НБУ:

если изделие имеет 333 пробу, цена – 1 990,98 гривны за грамм;

375 пробу – 2 242,09 гривны за грамм;

500 пробу – 2 989,46 гривны за грамм;

583 пробу – 3 485,70 гривны за грамм;

585 пробу – 3 497,66 гривны за грамм;

750 пробу – 4 484,18 гривны за грамм;

900 пробу – 5 381,02 гривны за грамм;

999 пробу – 5 972,93 гривны за грамм.

Как изменилась стоимость банковского золота сегодня?

Мировые тенденции повлияли и на стоимость банковского золота. Сегодня они, как сообщает Нацбанк, таковы:

золото наивысшей категории имеет цену – 6 039,30 гривны за грамм;

золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 6 021,18 гривны за грамм;

а золото, не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 978,91 гривны за грамм.

Как менялась цена на золото 29 декабря?