Як можуть змінитись монети номіналами 1 та 2 гривні?
НБУ планував зміну дизайну монет номіналами 1 та 2 гривні ще у 2021 році, повідомляє 24 Канал.
Нагадаємо, ці монети ввели обіг у 2018 році. Вони поступово замінювали паперові гроші, повідомляє НБУ.
Ідея змінити зовнішній вигляд цих монет з'явилася не просто так. Річ у тім, що багато хто скаржився на те, що копійки занадто схожі між собою.
До нас зверталися і організації, і асоціації людей з інвалідністю. Але, на жаль, повномасштабна війна поставила цю роботу на паузу
Шабан вказує, що ще у 2021 році була сформована група, якій потрібно було розв'язати цю проблему. Мав змінитися дизайн однієї чи двох з цих монет, повідомляє Центр економічної стратегії (ЦЕС).
Проте цей процес відкладено. Він стоїть на паузі. Поновити роботу планують тоді, коли ситуація в країні стабілізується.
Що важливо знати про копійки в Україні зараз?
НБУ ухвалив рішення про виведення з обігу 10 копійок. Ці зміни набрали чинності ще 1 жовтня. Наразі така копійка чинна і може використовуватись при розрахунках. Вилучається монета при потраплянні в банк.
В Україні планують замінити копійки на шаги. Зараз відомо, що цей процес відбуватиметься поступово. Якийсь час обидва варіанти перебуватимуть в обігу. Імовірно, ці зміни відбудуться у 2026 році.