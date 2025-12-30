Як можуть змінитись монети номіналами 1 та 2 гривні?

НБУ планував зміну дизайну монет номіналами 1 та 2 гривні ще у 2021 році, повідомляє 24 Канал.

Нагадаємо, ці монети ввели обіг у 2018 році. Вони поступово замінювали паперові гроші, повідомляє НБУ.

Ідея змінити зовнішній вигляд цих монет з'явилася не просто так. Річ у тім, що багато хто скаржився на те, що копійки занадто схожі між собою.

Олексій Шабан Заступник голови Національного банку України До нас зверталися і організації, і асоціації людей з інвалідністю. Але, на жаль, повномасштабна війна поставила цю роботу на паузу

Шабан вказує, що ще у 2021 році була сформована група, якій потрібно було розв'язати цю проблему. Мав змінитися дизайн однієї чи двох з цих монет, повідомляє Центр економічної стратегії (ЦЕС).

Проте цей процес відкладено. Він стоїть на паузі. Поновити роботу планують тоді, коли ситуація в країні стабілізується.

Що важливо знати про копійки в Україні зараз?