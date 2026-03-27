27 березня, 18:00
Курс знижується: яке співвідношення злотого та гривні сьогодні
Основні тези
- Офіційний курс злотого на 19 березня становить 11,8406 гривні за даними НБУ.
- В обмінниках злотий купують за 11,86 гривні і продають за 12 гривень.
Курс злотого до гривні залишається відносно стабільним. Значних коливань не відбувається, щобільше, вагомих змін не очікується до кінця місяця.
Який курс злотого зараз?
Офіційний курс злотого, станом на 19 березня – 11,8406 гривні, повідомляє НБУ.
У банку середній курс злотого, як повідомляє "Мінфін", наразі такий:
- купівля – 11,80 гривні за злотий;
- продаж – 12,40 гривні за злотий.
В обмінниках, своєю чергою, середній курс:
- купівля – 11,86 гривні за злотий;
- продаж – 12 гривні за злотий.
Скільки гривень можна отримати при обміні 100 злотих зараз?
- при обміні 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 180 гривень;
- а якщо обміняти 100 злотих в обміннику, вдасться виручити приблизно – 1 186 гривень.
За скільки зараз можна купити 100 злотих?
- придбати 100 злотих можна у банку за орієнтовно – 1 240 гривень;
- в обміннику така покупка обійдеться в майже – 1 200 гривень.
Яке співвідношення злотого до валюти зараз?
Сьогодні 1 долар, згідно з офіційним курсом НБУ, це – 3,71 злотого. За середнім банківським – 3,52 злотих. А от за курсом в обмінниках – 3,65 злотих.
За офіційним курсом НБУ, 1 євро це – 4,27 злотих. Якщо спиратися на середній банківський, вийде – 4,06 злотих. Згідно з середнім курсом в обмінниках, 1 євро це 4,23 злоті.