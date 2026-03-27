Який курс злотого зараз?
Офіційний курс злотого, станом на 19 березня – 11,8406 гривні, повідомляє НБУ.
У банку середній курс злотого, як повідомляє "Мінфін", наразі такий:
- купівля – 11,80 гривні за злотий;
- продаж – 12,40 гривні за злотий.
В обмінниках, своєю чергою, середній курс:
- купівля – 11,86 гривні за злотий;
- продаж – 12 гривні за злотий.
Скільки гривень можна отримати при обміні 100 злотих зараз?
- при обміні 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 180 гривень;
- а якщо обміняти 100 злотих в обміннику, вдасться виручити приблизно – 1 186 гривень.
За скільки зараз можна купити 100 злотих?
- придбати 100 злотих можна у банку за орієнтовно – 1 240 гривень;
- в обміннику така покупка обійдеться в майже – 1 200 гривень.
Яке співвідношення злотого до валюти зараз?
Сьогодні 1 долар, згідно з офіційним курсом НБУ, це – 3,71 злотого. За середнім банківським – 3,52 злотих. А от за курсом в обмінниках – 3,65 злотих.
За офіційним курсом НБУ, 1 євро це – 4,27 злотих. Якщо спиратися на середній банківський, вийде – 4,06 злотих. Згідно з середнім курсом в обмінниках, 1 євро це 4,23 злоті.