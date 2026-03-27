Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 27 березня торгується по 43,88 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 1 копійку проти 26 березня. Офіційний курс євро становить 50,61 гривні, отже його ціна впала на 24 копійки, повідомляє Нацбанк.

А от 30 березня курс валют буде таким:

долар – 43,84 гривні (-4 копійки);

євро – 50,48 гривні (-13 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 27 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,65 гривні , а продаж – по 44,15 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44 гривні , а продаж – по 44,05 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,47 гривні, а продаж – по 44,13 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку? А от курс євро станом на ранок 27 березня був таким: у банках – купівля в середньому була по 50,40 гривні , а продаж – по 51,10 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 50,85 гривні , а продаж – по 51,10 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,80 гривні, а продаж – по 51,22 гривні.

Що важливіше для України – долар чи євро?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив, що курс долара безпосередньо впливає на інфляційні процеси й вартість імпортних товарів, а його зростання відносно гривні створює додаткові можливості для експортерів.

Натомість більш важливим для українського бюджету є саме курс євро, адже до нього прив'язана більшість акцизів.

Також експерт зазначив, що ситуацію для української валюти може покращити розблокування фінансування від ЄС, адже в разі надходження коштів девальваційні ризики будуть обмеженими. Якщо цього не станеться до середини квітня, тиск на ринок зросте.