Який сьогодні курс злотого?
Офіційний курс злотого, станом на 19 березня, складає – 11,8353 гривні, повідомляє НБУ.
А середній курс злотого у банках, як повідомляє "Мінфін", наразі:
- купівля – 11,80 гривні за злотий;
- продаж – 12,40 гривні за злотий.
В обмінниках ситуація наступна:
- купівля – 11,90 гривні за злотий;
- продаж – 12,10 гривні за злотий.
Скільки гривень можна отримати, якщо здати 100 злотих?
- при обміні 100 злотих у банку, можна виручити приблизно – 1 180 гривень;
- в обміннику за 100 злотих можна отримати орієнтовно – 1 190 гривень.
За скільки можна купити 100 злотих зараз?
- у банку придбати 100 злотих можна за майже – 1 240 гривень;
- в обміннику таке придбання обійдеться в орієнтовно – 1 210 гривень.
Скільки можна отримати злотих, якщо обміняти валюту?
Згідно з офіційним курсом НБУ, сьогодні 1 долар це – 3,71 злотого. А за середнім банківським – 3,53 злотого. Якщо спиратися на середній курс в обмінниках, вийде, що 1 долар це – 3,64 злотих.
1 євро, якщо рахувати за офіційним курсом НБУ, це 4,27 злотих. За середнім банківським, вийде – 4,06 злотих. А от за курсом в обмінниках, 1 євро це – 4,21 злотих.