Який сьогодні курс злотого?

Офіційний курс злотого, станом на 19 березня, складає – 11,8353 гривні, повідомляє НБУ.

Читайте також Долар знову пішов угору: чи поб'є валюта новий рекорд 20 березня

А середній курс злотого у банках, як повідомляє "Мінфін", наразі:

  • купівля – 11,80 гривні за злотий;
  • продаж – 12,40 гривні за злотий.

В обмінниках ситуація наступна:

  • купівля – 11,90 гривні за злотий;
  • продаж – 12,10 гривні за злотий.

Скільки гривень можна отримати, якщо здати 100 злотих?

  • при обміні 100 злотих у банку, можна виручити приблизно – 1 180 гривень;
  • в обміннику за 100 злотих можна отримати орієнтовно – 1 190 гривень.

За скільки можна купити 100 злотих зараз?

  • у банку придбати 100 злотих можна за майже – 1 240 гривень;
  • в обміннику таке придбання обійдеться в орієнтовно – 1 210 гривень.

Скільки можна отримати злотих, якщо обміняти валюту?

  • Згідно з офіційним курсом НБУ, сьогодні 1 долар це – 3,71 злотого. А за середнім банківським – 3,53 злотого. Якщо спиратися на середній курс в обмінниках, вийде, що 1 долар це – 3,64 злотих.

  • 1 євро, якщо рахувати за офіційним курсом НБУ, це 4,27 злотих. За середнім банківським, вийде – 4,06 злотих. А от за курсом в обмінниках, 1 євро це – 4,21 злотих.