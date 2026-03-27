Какой курс злотого сейчас?

Официальный курс злотого, по состоянию на 19 марта – 11,8406 гривны, сообщает НБУ.

В банке средний курс злотого, как сообщает "Минфин", сейчас такой:

покупка – 11,80 гривны за злотый;

продажа – 12,40 гривны за злотый.

В обменниках, в свою очередь, средний курс:

покупка – 11,86 гривны за злотый;

продажа – 12 гривны за злотый.

Сколько гривен можно получить при обмене 100 злотых сейчас?

при обмене 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 180 гривен;

а если обменять 100 злотых в обменнике, удастся выручить примерно – 1 186 гривен.

За сколько сейчас можно купить 100 злотых?

приобрести 100 злотых можно в банке за ориентировочно – 1 240 гривен;

в обменнике такая покупка обойдется в почти – 1 200 гривен.

