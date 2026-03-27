Какой курс злотого сейчас?
Официальный курс злотого, по состоянию на 19 марта – 11,8406 гривны, сообщает НБУ.
В банке средний курс злотого, как сообщает "Минфин", сейчас такой:
- покупка – 11,80 гривны за злотый;
- продажа – 12,40 гривны за злотый.
В обменниках, в свою очередь, средний курс:
- покупка – 11,86 гривны за злотый;
- продажа – 12 гривны за злотый.
Сколько гривен можно получить при обмене 100 злотых сейчас?
- при обмене 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 180 гривен;
- а если обменять 100 злотых в обменнике, удастся выручить примерно – 1 186 гривен.
За сколько сейчас можно купить 100 злотых?
- приобрести 100 злотых можно в банке за ориентировочно – 1 240 гривен;
- в обменнике такая покупка обойдется в почти – 1 200 гривен.
Какое соотношение злотого к валюте сейчас?
Сегодня 1 доллар, согласно официальному курсу НБУ, это – 3,71 злотого. По среднему банковскому – 3,52 злотого. А вот по курсу в обменниках – 3,65 злотого.
По официальному курсу НБУ, 1 евро это – 4,27 злотого. Если опираться на средний банковский, получится – 4,06 злотого. Согласно среднему курсу в обменниках, 1 евро это 4,23 злотого.