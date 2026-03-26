Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 26 березня торгується по 43,87 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 5 копійок проти 25 березня. Офіційний курс євро становить 50,85 гривні, отже його ціна впала ще на 4 копійки, повідомляє Нацбанк.

А от 27 березня курс валют буде таким:

долар – 43,88 гривні (+1 копійка);

євро – 50,61 гривні (-24 копійки).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 26 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,65 гривні , а продаж – по 44,15 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,05 гривні , а продаж – по 44,15 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,63 гривні, а продаж – по 44,20 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку? А от курс євро станом на ранок 26 березня був таким: у банках – купівля в середньому була по 50,50 гривні , а продаж – по 51,27 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51 гривні , а продаж – по 51,20 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,95 гривні, а продаж – по 51,35 гривні.

Що відбувається з курсом в Україні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин розповів, що в березні гривня послаблюється, а найбільше на неї тисне відсутність макроекономічного фінансування.

Це питання розв'язала б позика від ЄС на 90 мільярдів євро, однак Угорщина досі блокує надання коштів.

Окрім того, в Україні наразі фактично відсутній валютний ринок, адже "правила гри" для нього визначає Нацбанк. Державний регулятор виступає єдиним великим продавцем валюти, тож долар і євро дорожчають в дозволених межах.