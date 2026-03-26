Який офіційний курс валют?
Офіційний курс долара США 26 березня торгується по 43,87 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 5 копійок проти 25 березня. Офіційний курс євро становить 50,85 гривні, отже його ціна впала ще на 4 копійки, повідомляє Нацбанк.
А от 27 березня курс валют буде таким:
- долар – 43,88 гривні (+1 копійка);
- євро – 50,61 гривні (-24 копійки).
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, ще станом на ранок 26 березня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,65 гривні, а продаж – по 44,15 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,05 гривні, а продаж – по 44,15 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,63 гривні, а продаж – по 44,20 гривні.
Що відбувається з курсом в Україні?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин розповів, що в березні гривня послаблюється, а найбільше на неї тисне відсутність макроекономічного фінансування.
Це питання розв'язала б позика від ЄС на 90 мільярдів євро, однак Угорщина досі блокує надання коштів.
Окрім того, в Україні наразі фактично відсутній валютний ринок, адже "правила гри" для нього визначає Нацбанк. Державний регулятор виступає єдиним великим продавцем валюти, тож долар і євро дорожчають в дозволених межах.