Який курс валют у банках?

Станом на ранок п’ятниці, 13 березня купівля долара в банках коштує в середньому по 44,30 гривні (без змін), а продаж по 44,45 гривні (теж без змін). Дані опубліковані на сайті Мінфіну.

Купівля євро проходить по 51,38 гривні (-3 копійки), а продаж – по 51,60 гривні (- 5 копійок).

Яка ціна валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку 13 числа в середньому – по 44,36 гривні (+4 копійки), тоді як продаж становить по 44,47 гривні (-2 копійки). Купівля євро наразі здійснюється по 51,42 гривні (+8 копійок), а продаж – по 51,58 гривні (без змін).

Який 13 березня курс в обмінниках України?

Станом на 13 число долари обмінники купують у середньому по 43,82 гривні (+13 копійок), а продають – по 44,85 гривні (+4 копійки). Євро можна придбати по 51,65 гривні (-63 копійки), а продати – по 51,72 гривні (+10 копійок). Про це йдеться на сайті finance.ua.

Що ще слід знати про валюту?