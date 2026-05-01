Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 1 травня торгується по 43,96 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 12 копійок проти 30 квітня. Офіційний курс євро становить 51,45 гривні, отже його ціна зменшилася на 13 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 4 травня курс валют буде таким:

долар – 43,91 гривні (-5 копійок);

євро – 51,59 гривні (+14 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 1 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,70 гривні , а продаж – по 44,20 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,85 гривні , а продаж – по 43,90 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,34 гривні, а продаж – по 43,96 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 1 травня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51,10 гривні , а продаж – по 51,80 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,45 гривні , а продаж – по 51,60 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,28 гривні, а продаж – по 51,82 гривні.

Що відбувається з доларом в Україні?

У 2026 році курс долара в Україні вже встиг пережити кілька хвиль зростання: на початку та в середині січня, а також на початку березня. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу ситуацію прокоментував аналітик Олександр Паращій.

Експерт зауважив, що відносна стабільність гривні у 2025 році не була типовою, тож певна девальвація – цілком очікувана. А от ключовими чинниками стали загострення ситуації на Близькому Сході та подорожчання енергоносіїв, що потягнуло за собою послаблення навіть євро.

Водночас невизначеність щодо фінансової допомоги від ЄС посилила спекулятивний попит на валюту в Україні, що й спричинило подальше зростання курсу долара.