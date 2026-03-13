Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро пятницы, 13 марта покупка доллара в банках стоит в среднем по 44,30 гривны (без изменений), а продажа по 44,45 гривны (тоже без изменений). Данные опубликованы на сайте Минфина.

Покупка евро проходит по 51,38 гривны (-3 копейки), а продажа – по 51,60 гривны (- 5 копеек).

Какова цена валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке 13 числа в среднем – по по 44,36 гривны (+4 копейки), тогда как продажа составляет по 44,47 гривны (-2 копейки). Покупка евро сейчас осуществляется по 51,42 гривны (+8 копеек), а продажа – по 51,58 гривны (без изменений).

Какой 13 марта курс в обменниках Украины?

По состоянию на 13 число доллары обменники покупают в среднем по 43,82 гривны (+13 копеек), а продают – по 44,85 гривны (+4 копейки). Евро можно приобрести по 51,65 гривны (-63 копейки), а продать – по 51,72 гривны (+10 копеек). Об этом говорится на сайте finance.ua.

Что еще следует знать о валюте?