Какой курс валют в банках?
По состоянию на утро пятницы, 13 марта покупка доллара в банках стоит в среднем по 44,30 гривны (без изменений), а продажа по 44,45 гривны (тоже без изменений). Данные опубликованы на сайте Минфина.
Покупка евро проходит по 51,38 гривны (-3 копейки), а продажа – по 51,60 гривны (- 5 копеек).
Какова цена валют на черном рынке?
Покупка доллара на черном рынке 13 числа в среднем – по по 44,36 гривны (+4 копейки), тогда как продажа составляет по 44,47 гривны (-2 копейки). Покупка евро сейчас осуществляется по 51,42 гривны (+8 копеек), а продажа – по 51,58 гривны (без изменений).
Какой 13 марта курс в обменниках Украины?
По состоянию на 13 число доллары обменники покупают в среднем по 43,82 гривны (+13 копеек), а продают – по 44,85 гривны (+4 копейки). Евро можно приобрести по 51,65 гривны (-63 копейки), а продать – по 51,72 гривны (+10 копеек). Об этом говорится на сайте finance.ua.
Что еще следует знать о валюте?
- Напомним, что первая неделя марта продемонстрировала ослабление гривны. Причиной для таких событий стало в частности эскалация на Ближнем Востоке.
- Дело в том, что информация о нападениях на нефтяные танкеры и осложнения судоходства спровоцировали рост цен на нефть. Также быстро выросли риски для логистики энергоносителей.
- Банкир Анна Золотько объяснила, что украинцы опасались потерять свои сбережения. Поэтому как граждане, так и компании начали накапливать валюту "на всякий случай".