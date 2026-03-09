Як змінився курс долара в Україні?

Про це в коментарі 24 Каналу розповіла банкірка Ганна Золотько. Вона пояснила коливання курсу валют та припустила, яким може бути розвиток подій уже протягом 9 – 13 березня.

Дані офіційного курсу Нацбанку відображають поступове накопичення тиску на валюту та перехід ринку в стан одностороннього попиту на долар у середині минулого тижня:

понеділок, 2 березня – 43,0996 гривні за долар;

вівторок, 3 березня – 43,2343 гривні за долар;

середа, 4 березня – 43,4548 гривні за долар;

четвер, 5 березня – 43,7170 гривні за долар;

п'ятниця, 6 березня – 43,8806 гривні за долар.

На початку тижня готівковий долар тримався близько 43 гривень. У вівторок курс піднявся вище цієї позначки, а вже в середу продаж уперше перевищив психологічний рівень у 44 гривні. У четвер та п'ятницю ринок дещо стабілізувався.

Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На міжбанківському ринку тиждень також минув при послідовному тиску на гривню, особливо в середині тижня. За результатами, з відкриття у понеділок та закриття у п'ятницю зміни склали 51 копійку, або близько 1,18%.

Що спричинило напругу на ринку?

Відповідну курсову динаміку експертка пояснює поєднанням зовнішніх і внутрішніх чинників, які одночасно підвищили попит на валюту. Особливо привабливим для учасників ринку долар зробила ескалація на Близькому Сході.

Повідомлення про напади на танкери та ускладнення судноплавства спричинили різке зростання світових цін на нафту та додаткові ризики для логістики енергоносіїв.

Побоювання втратити заощадження підштовхують пересічних українців та компанії накопичувати валюту "про всяк випадок",

– зазначила банкірка.

Окрім того, минулого тижня надходження валюти від експортерів були обмеженими, тоді як попит залишався активним.

Що чекає на гривню далі?

За прогнозом, упродовж 9 – 13 березня ринок валюти в Україні залишатиметься чутливим, а курсові коливання зберігатимуться.

Подальше зростання цін на нафту здатне спровокувати нові хвилі попиту на долар, однак напруга зменшиться, якщо:

надходження від великих експортних операцій відновляться;

нарешті надійде міжнародна допомога.

Отже, саме поєднання цих чинників визначатиме, наскільки сильними й тривалими будуть девальваційні хвилі, або ж чи почнуть вони поступово згасати.

Важливо! МВФ уже затвердив для України нову програму на 4 роки – на 8,1 мільярда доларів. Окрім того, ЄС досі готується до позики розміром 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки.

Що кажуть інші експерти?