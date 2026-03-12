Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 12 березня торгується по 43,97 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 11 копійок проти 11 березня. Офіційний курс євро становить 50,93 гривні, отже його ціна впала на 10 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 13 березня курс валют буде таким:

долар – 44,16 гривні (+19 копійок) – новий історичний максимум;

євро – 50,95 гривні (+2 копійки).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 12 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,87 гривні , а продаж – по 44,45 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,24 гривні , а продаж – по 44,40 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,78 гривні, а продаж – по 44,51 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 12 березня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,80 гривні , а продаж – по 51,60 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,42 гривні , а продаж – по 51,55 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,06 гривні, а продаж – по 51,88 гривні.

Чи вигідно інвестувати в долари?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що наразі триває період глобальної нестабільності, а в умовах воєнних ризиків долар і далі сприймають як "тиху гавань" для інвесторів.

Саме тому вони спрямовують частину фінансових потоків у американську валюту, що й підтримує її позиції.

Натомість директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв наголосив на меншій дохідності доларових депозитів, яка не перевищує 1,2% річних, тоді як середні ставки за гривневими коливаються в межах 13 – 14,5% річних.