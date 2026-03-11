Що відомо про купівлю банку "Львів"?

Окрім того, це дозволить Credit Agricole Ukraine зміцнити позиції на Заході країни, у сегменті малого й середнього бізнесу, а також у сільськогосподарському секторі. Деталі передає Reuters.

Французький банк не розкрив суму угоди. Завершити її планують до середини 2026 року – після отримання регуляторних дозволів від Нацбанку України та Антимонопольного комітету.

Угода повністю відповідає стратегії Credit Agricole Ukraine щодо підтримки української економіки в довгостроковій перспективі та його амбіціям відігравати ключову роль у відновленні України,

– йдеться в повідомленні банку.

Нагадаємо, раніше журнал Global Finance опублікував свій щорічний рейтинг зі 100 найбезпечніших банків світу. Цікаво, що французький Credit Agricole зайняв 61 позицію.

До слова, банк "Львів" – це український банк із головним офісом у Львові та понад 37 тисячами роздрібних клієнтів і 8 400 клієнтів малого та середнього бізнесу.



Він пропонує фінансування на розвиток, поповнення обігового капіталу, рефінансування та проєкти з енергоефективності, а також повний спектр депозитних і платіжних послуг.

