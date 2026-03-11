Що відомо про купівлю банку "Львів"?
Окрім того, це дозволить Credit Agricole Ukraine зміцнити позиції на Заході країни, у сегменті малого й середнього бізнесу, а також у сільськогосподарському секторі. Деталі передає Reuters.
Французький банк не розкрив суму угоди. Завершити її планують до середини 2026 року – після отримання регуляторних дозволів від Нацбанку України та Антимонопольного комітету.
Угода повністю відповідає стратегії Credit Agricole Ukraine щодо підтримки української економіки в довгостроковій перспективі та його амбіціям відігравати ключову роль у відновленні України,
– йдеться в повідомленні банку.
Нагадаємо, раніше журнал Global Finance опублікував свій щорічний рейтинг зі 100 найбезпечніших банків світу. Цікаво, що французький Credit Agricole зайняв 61 позицію.
До слова, банк "Львів" – це український банк із головним офісом у Львові та понад 37 тисячами роздрібних клієнтів і 8 400 клієнтів малого та середнього бізнесу.
Він пропонує фінансування на розвиток, поповнення обігового капіталу, рефінансування та проєкти з енергоефективності, а також повний спектр депозитних і платіжних послуг.
Напередодні парламент ухвалив закон, що дозволяє польському державному банку BGK працювати в Україні. Угода сприятиме розвитку фінансового співробітництва з європейською країною.
Нацбанк визнав банкрутами державні АТ "МОТОР-БАНК" та АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", але рішення не вплине на стабільність банківського сектору України.