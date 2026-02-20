Які банки стали банкрутами у 2026 році?

НБУ відніс АТ "МОТОР-БАНК" до категорії неплатоспроможних. Це підтверджено рішенням №48-рш/БТ, повідомляє Нацбанк.

А, згідно з рішенням № 49-рш/БТ, до неплатоспроможних тепер відноситься банк – АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

Акції цих установ належать:

АТ "МОТОР-БАНК" – 100 акцій належать державі Україна, якщо спиратися на рішення Вищого антикорупційного суду 2024 року;

АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" – 88,9% належать українській державі, зазначає Нацбанк.

Банк не належить до категорії системно важливих, а його частка в банківському секторі становила 0,01% від активів платоспроможних банків станом на 01 лютого 2026 року, тож його віднесення до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України,

– прокоментував ситуацію, щодо кожної з фінустанов Нацбанк.

Тобто, обидва банки не є системно важливими. Відповідно, потрясінь банківського сектора – не очікується.

Зауважимо, що рішення віднести обидва банки до проблемних НБУ ухвалив ще 16 грудня 2025 року. Такі зміни було затверджено на основі ризикової діяльності. Як відомо, регулятор зафіксував порушення нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу у обох установ.

Важливо! НБУ встановив мінімальне значення для регулятивного капіталу на рівні – 200 мільйонів гривень.

Коли ці банки визнавали неплатоспроможними, їхні регулятивні капітали складали:

у АТ "МОТОР-БАНК" – регулятивний капітал фіксувався на рівні – 173 мільйони гривень;

АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" – 73 мільйони гривень.

