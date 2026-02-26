Що відомо про рішення ВРУ, щодо польського банку?

Дозвіл на роботу польського банку регулюється Законом "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні", повідомляється на сайті ВРУ.

Важливо! Bank Gospodarstwa Krajowego це єдиний польський банк, що контролюється державою.

Реалізація Угоди сприятиме пришвидшенню відновлення України, розвитку фінансового та інвестиційного співробітництва з Польщею, а також залученню додаткових ресурсів для реалізації проєктів економічного розвитку,

– вказується на сайті українського уряду.

Завдяки цій угоді, український уряд, державні та приватні установи зможуть отримувати технічну чи фінансову допомогу у вигляді:

позик;

та інших фінансових інструментів.

Зокрема, таким чином буде здійснюватись підтримка експорту через гранти. До того ж це важливий крок для втілення проєктів, які мають сприяти відновленню та розвитку української держави.

Зауважимо, що реалізація цього Закону не потребуватиме додаткових витрат з українського державного бюджету. До того ж ухвалення такого рішення готувалось ще торік, повідомив колишній заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань.

Віктор Довгань Регіональний директор Budimex в Україні Йдеться про підтримку експорту, гранти або гарантії для реалізації проєктів щодо відновлення та розвитку України. Ці проєкти будуть визначені у співпраці між Урядом України, Урядом Польщі та банком.

Зверніть увагу! Комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув проєкт цього закону ще на засіданні 3 лютого 2026 року. Тоді ж було рекомендовано винести ініціативу на розгляд ВРУ.

Що важливо знати про ухвалення рішення, щодо Bank Gospodarstwa Krajowego?