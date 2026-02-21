Які банки вважають найнадійнішими у світі?

Журнал Global Finance уже опублікував свій щорічний рейтинг. Які організації очолили список і що про них відомо – читайте в матеріалі.

Глобальний банківський сектор наразі працює в умовах підвищеної невизначеності – економіки штормить через тарифну політику США, а жорстка конкуренція змушує фінансові установи переглядати свої стратегії та бізнес-моделі. Однак це не завадило експертам створити рейтинг зі 100 найнадійніших банків у світі за 2025 рік.

№1 – Кредитна Установа для Відбудови, KFW (Німеччина)

На першому місці опинився державний банк німецького уряду. Він є лідером серед банків, що сприяють економічному розвитку країни, а також Європи та світу.

За даними українського Мінфіну, сфера діяльності KfW – це підтримка малого та середнього бізнесу, будівництво та енергозбереження, охорона навколишнього середовища, фінансування соціальної інфраструктури (водопостачання, енергопостачання, освіта, охорона здоров'я), експортне та проєктне фінансування тощо.

№2 – Zuercher Kantonalbank (Швейцарія)

(Швейцарія) №3 – BNG Bank (Нідерланди)

(Нідерланди) №4 – Landwirtschaftliche Rentenbank (Німеччина)

(Німеччина) №5 – L-Bank (Німеччина)

(Німеччина) №6 – Nederlandse Waterschapsbank (Нідерланди)

(Нідерланди) №7 – Kommunalbanken (Норвегія)

(Норвегія) №8 – Basler Kantonalbank (Швейцарія)

(Швейцарія) №9 – NRW.BANK (Німеччина)

(Німеччина) №10 – Swedish Export Credit Corporation (Швеція)

Важливо! Рейтинг не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання цінних паперів.

Що варто знати про банки в Україні?