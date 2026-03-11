Як НБУ підтримує українські банки?
Основною метою цих операцій є намагання регулятора, за потреби, підтримати готівкову валютну ліквідність банків, повідомляє НБУ.
Рішення про їх (операцій – 24 Канал) проведення було ухвалено превентивно з огляду на можливі ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону через незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини,
– вказує регулятор.
НБУ навів результати, щодо підкріплення кас банків:
- 9 березня 2026 року
Оголошеним в цьому випадку є обсяг операцій – 100 мільйонів доларів та 80 мільйонів євро. Участь в обміні взяли 5 банків.
Цікаво, що заявки, при цьому, були такі:
- 4 заявки – на 53,1 мільйона доларів;
- та ще 4 заявки – на 42 мільйони євро.
Важливо! Ці заявки були задовільнені в повному обсязі.
- 10 березня 2026 року
10 числа оголошений обсяг операцій складав:
- 100 мільйонів доларів;
- 35 мільйонів євро.
На цей раз заявку подавав один банк:
- він мав потребу у 20 мільйонах доларів;
- та 10 мільйонах євро, цю заявку було задоволено в повному обсязі.
Нагадаємо, наразі Угорщина "утримує" у себе значну кількість валюти та золота, яку перевозили українські інкасатори. Як відомо, в машинах, що вилучили угорські силовики, знаходилось:
- 40 мільйонів доларів;
- 35 мільйонів євро;
- 9 кілограмів золота, повідомляє Ощадбанк.
Перевезення коштів і цінностей здійснювалось Ощадбанком в межах та на виконання міжнародної угоди з Райффайзен Банк, Австрія,
– вказав банк.
Як ситуація виникла в українських банках зараз?
Помірний попит на вказані операції показує те, що зараз банки мають достатній запас готівкової валюти. Відповідно, вони не потребують значного підкріплення.
Водночас НБУ повідомив про готовність і далі підтримувати українські банки. Йдеться про забезпечення установ готівковою валютою. Обсяги та частота таких операцій визначатимуться окремо.
Важливо! Операції з обміну, які проводить НБУ, не вплинуть на міжнародні резерви України.