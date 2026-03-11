Что известно о покупке банка "Львов"?
Кроме того, это позволит Credit Agricole Ukraine укрепить позиции на Западе страны, в сегменте малого и среднего бизнеса, а также в сельскохозяйственном секторе. Детали передает Reuters.
Французский банк не раскрыл сумму сделки. Завершить ее планируют до середины 2026 года – после получения регуляторных разрешений от Нацбанка Украины и Антимонопольного комитета.
Соглашение полностью соответствует стратегии Credit Agricole Ukraine по поддержке украинской экономики в долгосрочной перспективе и его амбициям играть ключевую роль в восстановлении Украины,
– говорится в сообщении банка.
Напомним, ранее журнал Global Finance опубликовал свой ежегодный рейтинг из 100 самых безопасных банков мира. Интересно, что французский Credit Agricole занял 61 позицию.
К слову, банк "Львов" – это украинский банк с главным офисом во Львове и более 37 тысячами розничных клиентов и 8 400 клиентов малого и среднего бизнеса.
Он предлагает финансирование на развитие, пополнение оборотного капитала, рефинансирование и проекты по энергоэффективности, а также полный спектр депозитных и платежных услуг.
Другие новости о банках в Украине:
Накануне парламент принял закон, что позволяет польскому государственному банку BGK работать в Украине. Соглашение будет способствовать развитию финансового сотрудничества с европейской страной.
Нацбанк признал банкротами государственные АО "МОТОР-БАНК" и АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК", но решение не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.