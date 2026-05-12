Таку копійку можна продати за 10 000 гривень: як виглядає ця монета
- Монета номіналом 5 копійок 1992 року різновиду 1.1ААк коштує від 4 000 до 10 000 гривень через крупну насічку на гурті.
- Цей різновид є рідкісним через помилку під час карбування на монетному дворі.
Монета номіналом 5 копійок 1992 року перебувала в обігу. Наразі вона виведена. Серед монет цього номіналу можна знайти надзвичайно цікаві та цінні екземпляри.
Які 5 копійок 1992 року коштують дорого?
Дорого реалізується саме монета вказаного номіналу та року різновиду 1.1ААк, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".
Особливості 1.1ААк такі:
- гурт має крупну насічку;
- середній зуб тризуба має потовщення у верхній частині;
- одиниця дати має хвостик;
- а гроно №2 виконано у формі прямокутного трикутника.
Як виглядають 5 копійок 1992 року, які можна продати за дорого / Зображення ресурсу "Монети-ягідки"
Такий різновид має крупну насічку на гурті саме через помилку монетного двору. Це надзвичайно цінний екземпляр, повідомляє "Монети-ягідки".
5 копійок 1992 року карбували на монетному дворі в Італії. Через помилку частину монет відкарбували у гуртильному кільці для італійської монети 200 лір, у якої також крупна насічка,
– розповів нумізмат Іван Магера.
У чому різниця крупного та звичайного гурта / Зображення ресурсу "Монети-ягідки"
Ціна монети різниться. Точна вартість залежить, зокрема, від стану. Наразі її реально реалізувати в межах 4 000 – 10 000 гривень.
Зауважимо, загальний тираж монет номіналом 5 копійок – 446 мільйонів штук. Скільки саме з них з крупною насічкою, наразі невідомо. Водночас на аукціонах такі екземпляри зустрічаються надзвичайно рідко.
За скільки можна продати інші різновиди монет номіналом 5 копійок 1992 року?
Різновид монети 1.1ААм – найпоширеніший. Його ціна відповідає номіналу. Тобто, складає всього 5 копійок.
Різновиди 1.21ААм та 1.22ААм також дуже поширені. Проте їх можна продати дещо дорожче – 10 – 15 гривень. А от 1.1АВм з витягнутими ягодами реально реалізувати за 20 – 50 гривень.
Доволі вигідно можна реалізувати різновид – 2БАм. Він має вузький середній зуб тризуба. Ціна такого екземпляра, в середньому 2 500 – 7 000 гривень.