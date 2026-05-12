Какие 5 копеек 1992 года стоят дорого?
Дорого реализуется именно монета указанного номинала и года разновидности 1.1ААк, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".
Особенности 1.1ААк следующие:
- гурт имеет крупную насечку;
- средний зуб трезубца имеет утолщение в верхней части;
- единица даты имеет хвостик;
- а гроздь №2 выполнена в форме прямоугольного треугольника.
Как выглядят 5 копеек 1992 года, которые можно продать за дорого
Такая разновидность имеет крупную насечку на гурте именно из-за ошибки монетного двора. Это чрезвычайно ценный экземпляр, сообщает "Монеты-ягодки".
5 копеек 1992 года чеканили на монетном дворе в Италии. Из-за ошибки часть монет отчеканили в гуртильном кольце для итальянской монеты 200 лир, у которой также крупная насечка,
– рассказал нумизмат Иван Магера.
В чем разница крупного и обычного гурта
Цена монеты различается. Точная стоимость зависит, в частности, от состояния. Сейчас ее реально реализовать в пределах 4 000 – 10 000 гривен.
Заметим, общий тираж монет номиналом 5 копеек – 446 миллионов штук. Сколько именно из них с крупной насечкой, пока неизвестно. В то же время на аукционах такие экземпляры встречаются чрезвычайно редко.
За сколько можно продать другие разновидности монет номиналом 5 копеек 1992 года?
Разновидность монеты 1.1ААм – самая распространенная. Его цена соответствует номиналу. То есть, составляет всего 5 копеек.
Разновидности 1.21ААм и 1.22ААм также очень распространены. Однако их можно продать несколько дороже – 10 – 15 гривен. А вот 1.1АВм с извлеченными ягодами реально реализовать за 20 – 50 гривен.
Довольно выгодно можно реализовать разновидность – 2БАм. Он имеет узкий средний зуб трезубца. Цена такого экземпляра, в среднем 2 500 – 7 000 гривен.