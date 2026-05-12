Які 5 копійок 1992 року коштують дорого?

Дорого реалізується саме монета вказаного номіналу та року різновиду 1.1ААк, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

Особливості 1.1ААк такі:

  • гурт має крупну насічку;
  • середній зуб тризуба має потовщення у верхній частині;
  • одиниця дати має хвостик;
  • а гроно №2 виконано у формі прямокутного трикутника.


Як виглядають 5 копійок 1992 року, які можна продати за дорого / Зображення ресурсу "Монети-ягідки"

Такий різновид має крупну насічку на гурті саме через помилку монетного двору. Це надзвичайно цінний екземпляр, повідомляє "Монети-ягідки".

5 копійок 1992 року карбували на монетному дворі в Італії. Через помилку частину монет відкарбували у гуртильному кільці для італійської монети 200 лір, у якої також крупна насічка,
– розповів нумізмат Іван Магера.


У чому різниця крупного та звичайного гурта / Зображення ресурсу "Монети-ягідки"

Ціна монети різниться. Точна вартість залежить, зокрема, від стану. Наразі її реально реалізувати в межах 4 000 – 10 000 гривень.

Зауважимо, загальний тираж монет номіналом 5 копійок – 446 мільйонів штук. Скільки саме з них з крупною насічкою, наразі невідомо. Водночас на аукціонах такі екземпляри зустрічаються надзвичайно рідко.

За скільки можна продати інші різновиди монет номіналом 5 копійок 1992 року?

  • Різновид монети 1.1ААм – найпоширеніший. Його ціна відповідає номіналу. Тобто, складає всього 5 копійок.

  • Різновиди 1.21ААм та 1.22ААм також дуже поширені. Проте їх можна продати дещо дорожче – 10 – 15 гривень. А от 1.1АВм з витягнутими ягодами реально реалізувати за 20 – 50 гривень.

  • Доволі вигідно можна реалізувати різновид – 2БАм. Він має вузький середній зуб тризуба. Ціна такого екземпляра, в середньому 2 500 – 7 000 гривень.