Які 5 копійок 1992 року коштують дорого?

Дорого реалізується саме монета вказаного номіналу та року різновиду 1.1ААк, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

Особливості 1.1ААк такі:

гурт має крупну насічку;

середній зуб тризуба має потовщення у верхній частині;

одиниця дати має хвостик;

а гроно №2 виконано у формі прямокутного трикутника.



Як виглядають 5 копійок 1992 року, які можна продати за дорого / Зображення ресурсу "Монети-ягідки"

Такий різновид має крупну насічку на гурті саме через помилку монетного двору. Це надзвичайно цінний екземпляр, повідомляє "Монети-ягідки".

5 копійок 1992 року карбували на монетному дворі в Італії. Через помилку частину монет відкарбували у гуртильному кільці для італійської монети 200 лір, у якої також крупна насічка,

– розповів нумізмат Іван Магера.



У чому різниця крупного та звичайного гурта / Зображення ресурсу "Монети-ягідки"

Ціна монети різниться. Точна вартість залежить, зокрема, від стану. Наразі її реально реалізувати в межах 4 000 – 10 000 гривень.

Зауважимо, загальний тираж монет номіналом 5 копійок – 446 мільйонів штук. Скільки саме з них з крупною насічкою, наразі невідомо. Водночас на аукціонах такі екземпляри зустрічаються надзвичайно рідко.

