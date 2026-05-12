Яку монету 1992 року можна продати за 14 000 гривень?

Реально дорого можна реалізовувати саме різновид монети 1.11АЕ, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

Цей різновид надзвичайно рідкісний. Ціна такої монети на аукціоні в середньому складає 10 000 – 12 000 гривень.

Особливості вказанного різновиду такі:

верхівка правого верхнього листа округла;

на монеті великі ягоди.



Яку 1 копійку можна дійсно дорого продати / Зображення з ресурсу "Монети-ягідки"

Водночас в обігу найчастіше можна було зустріти саме різновид такої монети – 1.11АА. Ці екземпляри легко відрізнити, у них – маленькі ягоди. Наразі 1.11АА нічого не коштує, це абсолютно нецінні монети.

Скільки коштують різні види монет номіналом 1 копійка 1992 року?

Відповідно до теперішніх тенденцій, наразі ціни такі:

різновид 1.11АА має ціну – 1 копійка;

1.11АЕ з великими ягодами – від 4 000 до 14 000 гривень;

1.12АА, 1.13АА – 10 – 15 гривень;

1.2АА – 500 – 900 гривень;

1.31АА, 1.33А, 1.35АЕ – 30 – 50 гривень;

1.35АА з маленькими ягодами – приблизно 11 000 гривень, йдеться у каталозі ресурсу "Монети-ягідки".

Зверніть увагу! Аби отримати значну суму, потрібно реалізовувати монету саме серед колекціонерів. Інакше її вартість відповідатиме номіналу.

Що відомо про 1 копійку 1992 року?