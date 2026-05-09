Що відомо про ексклюзивні 10 гривень, які можна продати за дорого?

Першочергово, аби виявити ексклюзивну монету, потрібно звернути увагу на співвідношення сторін, повідомляє сервіс "Монети-ягідки".

Які монети номіналом 10 гривень продаються дорого у 2026 році

Зокрема, йдеться про розміщення портрета Івана Мазепи. Якщо він повністю перевернутий відносно протилежної сторони, тоді таку монету можна доволі дорого реалізувати:

незначний поворот означає, що монету можна продати за 150 – 200 гривень;

а при повороті на 180 градусів, ціна за такий екземпляр може сягати 5 000 гривень.

Продати рідкісні або браковані 10 гривень 2020 року можна через аукціон Віоліті, сайти та спільноти нумізматів,

– зазначається на ресурсі.

Є і інші 10 гривень, які можна дійсно дорого продати. Наприклад, з браком. Йдеться, зокрема, про такі особливості:

непрокарбовані букви у написах.;

зайвий метал.

Зауважимо, продати дорожче можна і інші монети номіналом 10 гривень. Йдеться, зокрема, про лінійки, присвячені українським військовим. Також цікавими вважаються монети цього номіналу, де є інші нетипові зображення. Наприклад, Антонівський міст, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

