Чому в Росії знизили ключову ставку?

Російський регулятор стверджує, що в Росії зростає економіка, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центробанк.

Стійкі показники поточного зростання цін у листопаді знизилися. Водночас останніми місяцями інфляційні очікування дещо зросли. Кредитна активність залишається високою. Банк Росії підтримуватиме таку жорсткість грошово-кредитних умов, яка необхідна для повернення інфляції до мети,

– заявив російський Центробанк.

За даними російського регулятора, наразі відчутні такі зміни:

показники зростання цін знизилися до 4,6% проти 6,6% у III кварталі 2025 року;

річна інфляція сягає 5,8%, за підсумками року вона, імовірно, не перевищить 6%.

Центробанк Росії вважає, що ситуація в економіці виглядає так:

загальна економічна активність помірно зростає;

відчувається низький показник безробіття;

зменшення дефіциту на ринку праці;

зростання доходів населення;

а на зростання цін вплинула ситуація з моторним паливом та плодоовочевою продукцією.

Подальші рішення щодо ключової ставки прийматимуться залежно від стійкості уповільнення інфляції та динаміки інфляційних очікувань,

– наголосив російський Центробанк.

Згідно з прогнозом, Центробанку Росії, інфляція буде на такому рівні:

у 2026 році річна інфляція має знизитись до 4 – 5%;

а для 2027 року точний показник, поки не спрогнозовано, проте він, імовірно, очікується на рівні до 4%.

Разом з такими очікуваннями, є і доволі негативні тенденції. Вони зафіксовані у прогнозі соціально-економічного розвитку, повідомляє розвідка.

Зокрема, очікується значне зростання дефіциту бюджету Росії. Щобільше, ситуація там може ще більше погіршуватись та не покращуватись до 2042 року.

Цікаво! Наступне засідання Центробанку Росії, щодо ключової ставки, очікується 13 лютого.

Як змінювалась ключова ставка в Росії у 2025?