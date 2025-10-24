На що впливає ключова ставка?
Тепер ключова ставка в Росії – 16,5%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Російське видання ТАСС.
Також за даними ТАСС, через пониження ключової ставки, зросли на майже 1,4%:
- індекс Мосбіржі;
- індекс РТС.
Потрібно розуміти, що зниження ключової ставки матиме наслідки. Серед них варто виділити:
- подешевшання кредитів (а разом з цим і зменшення дохідності за депозитами);
- стимуляцію економіки.
В Росії відчувалися ознаки рецесії. Імовірно, Центробанк через це і знизив ставку, аби зробити спробу "втримати" ситуацію.
Зверніть увагу! Зниження ключової ставки може спровокувати зростання рівня інфляції в Росії.
Що відбувається в російській економіці зараз?
У російській економіці відчувається значний дефіцит. Він посилюється. Ситуація може ще більше погіршитись на фоні того, що Індія планує скоротити імпорт нафти з Росії. Також від російських енергоносіїв тимчасово відмовляються і деякі китайські покупці.
Зараз регіони Росії відчувають значний дефіцит. Такого не було протягом останнього десятиліття. Ситуація дійшла до того, що ці регіони не можуть покрити базові бюджетні видатки.