Що відомо про позов Центробанку Росії проти Euroclear?

Як відомо, Центробанк Росії подає позов саме до російської установи – до Арбітражного суду Москви, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Meduza.

Читайте також Україна має дещо дієвіше ніж санкції: завдяки цьому Росія може припинити війну

Згідно з пресрелізом, Центробанк Росії вирішив подати в суд на Euroclear, бо він:

  • Занепокоєний прагненням Єврокомісії використати частину заморожених російських активів, аби дати репараційний кредит Україні.
  • До того ж Центробанк Росії незадоволений неможливістю розпоряджатися активами, що були заморожені.

Зауважимо, що загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Європа заблокувала активи на суму майже 280 мільярдів доларів. Найбільша їхня частка зберігалася у Бельгії. Станом на зараз, відомо, що в бельгійському депозитарії Euroclear знаходиться – 191 мільярда євро.

Зверніть увагу! Зараз ЄС розглядає можливість допомогти Україні через використання російських заморожених активів. Йдеться саме про репараційний кредит, повідомляє Euractiv.

Яка позиція Бельгії у питанні надання Україні кредиту за допомогою російських заморожених активів?

  • Бельгія виступає "за" надання Україні репараційного кредиту. Проте бельгійський уряд турбують деталі цього рішення. Адже Брюссель не хоче одноосібно нести відповідальність і повертати гроші Росії, якщо так складуться обставини (наприклад, будуть зняті відповідні санкції).

  • Прем'єр-міністри Бельгії Де Вевер готовий погодитись на репараційний кредит для України. Але, лише за умови створення "подушки безпеки".

  • Бельгійський уряд надав європейським лідерам список поправок. Саме ці зміни мають "захистити" Бельгію. Дипломати готові до обговорення. Проте в ЄС відчувається незадоволення. Європейські лідери готові збільшувати тиск, аби нарешті узгодити допомогу для України.