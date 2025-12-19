Почему в России снизили ключевую ставку?

Российский регулятор утверждает, что в России растет экономика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центробанк.

Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько выросли. Кредитная активность остается высокой. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели,

– заявил российский Центробанк.

По данным российского регулятора, сейчас ощутимы следующие изменения:

показатели роста цен снизились до 4,6% против 6,6% в III квартале 2025 года;

годовая инфляция достигает 5,8%, по итогам года она, вероятно, не превысит 6%.

Центробанк России считает, что ситуация в экономике выглядит так:

общая экономическая активность умеренно растет;

ощущается низкий показатель безработицы;

уменьшение дефицита на рынке труда;

рост доходов населения;

а на рост цен повлияла ситуация с моторным топливом и плодоовощной продукцией.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий,

– отметил российский Центробанк.

Согласно прогнозу, Центробанка России, инфляция будет на таком уровне:

в 2026 году годовая инфляция должна снизиться до 4 – 5%;

а для 2027 года точный показатель, пока не спрогнозирован, однако он, вероятно, ожидается на уровне до 4%.

Вместе с такими ожиданиями, есть и довольно негативные тенденции. Они зафиксированы в прогнозе социально-экономического развития, сообщает разведка.

В частности, ожидается значительный рост дефицита бюджета России. Более того, ситуация там может еще больше ухудшаться и не улучшаться до 2042 года.

Интересно! Следующее заседание Центробанка России, по ключевой ставке, ожидается 13 февраля.

Как менялась ключевая ставка в России в 2025 году?